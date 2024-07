Cruzeiro x Atlético-MG: CBF define data e horário de clássico pelo Campeonato Brasileiro

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 07:33 • Rio de Janeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os detalhes da tabela do Campeonato Brasileiro entre a 20ª e 25ª rodada da Série A. E o clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG ficou em horário bastante diferente.

O jogo será disputado no dia 10 de agosto, um sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte. Chamou atenção, no entanto, o horário da partida: o duelo está marcado para às 21h30 (de Brasília).

No estádio, vale lembrar, somente torcedores do Cruzeiro terão acesso. Isso porque as diretorias entraram em acordo após os vários episódios de violência entre torcedores de Atlético e Cruzeiro. No entanto, essa situação foi definida quando a SAF da Raposa ainda era de Ronaldo Fenômeno.

Nos últimos dias o empresário Pedro Lourenço se mostrou contrário a ideia de clássico com torcida única e disposto a dialogar para isso mudar. Todavia, esse jogo ainda será somente com torcedores de um dos gigantes do futebol mineiro.