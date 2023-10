Faltando 10 rodadas para o fim do Brasileirão, Internacional e Santos entram em campo no domingo (22), às 16h, no Beira-Rio. O jogo coloca frente a frente duas equipes ameaçadas pelo risco de rebaixamento. O mandante Colorado, apesar do 12º lugar na tabela, viu os times da zona pontuarem e agora está apenas dos pontos acima do Z4. Já o Peixe tem 30 pontos e é o primeiro time dentro da zona.