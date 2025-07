Bia Haddad enfrenta Dalma Galfi em Wimbledon; acompanhe

Após vitória na estreia, Bia Haddad retorna às quadras de Wimbledon nesta quarta-feira (2), quando enfrenta a húngara Dalma Galfi, número 110 do mundo, na segunda rodada. O horário da partida foi adiado, devido à chuva em Londres, e está previsto para começar por volta das 12h30 (de Brasília). O jogo tem transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

A paulista de 29 anos está em sua sexta participação de Wimbledon, com melhor desempenho em 2023, quando alcançou as oitavas de final. Além da chave de simples, Bia Haddad também está confirmada no torneio de duplas do Grand Slam britânico, ao lado da alemã Laura Siegemund. A parceria conquistou o WTA 250 de Nottingham, no mês passado.

Acompanhe o jogo

🟢Brasileira confirma mais um serviço!

🟢Bia Haddad pressiona, mas não consegue a quebra e Galfi vence o game.

🟢Bia confirma o serviço, fechando o game com um ace!

🟢Galfi também confirma o serviço e deixa tudo igual

🟢Bia Haddad começa no saque, comete duas duplas faltas, mas consegue confirmar o serviço.

Bia Haddad x Dalma Galfi na segunda rodada de Wimbledon

📅 Dia: quarta, 2 de julho de 2025;

⏰ Horário: em torno das 9h30 (de Brasília);

🗺️ Local: Wimbledon

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)