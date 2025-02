Barcelona SC x El Nacional: onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

Barcelona SC e El Nacional se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador. O jogo de volta da Libertadores terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Barcelona SC venceu o jogo de ida por 1 a 0 com gol de Charles Plaza e busca aumentar a vantagem no confronto em casa. No Campeonato Equatoriano, a equipe ocupa o segundo lugar na tabela, com seis pontos acumulados. O El Nacional, por sua vez, é o 11° colocado no Equatoriano com apenas um ponto e precisa vencer por dois gols para ter chance de passar para a p´roxima fase.

As equipes já se enfrentaram 59 vezes, com 26 vitórias do Barcelona SC, 13 empates e 20 triunfos do El Nacional. A maior goleada aconteceu em um amistoso no dia 16 de dezembro de 2024, quando o Barça marcou 6 a 0.

continua após a publicidade

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (Foto: Reprodução)

Tudo sobre o jogo entre Barcelona SC e El Nacional (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA SC x EL NACIONAL

Jogo 2 — Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local:Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador;

📺Onde assistir: ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

⚽ ÚLTIMAS ESCALAÇÕES

BARCELONA SC: David Cabezas; Marco Montaño, Anthony Bedoya, Rommel Cabezas e Mejía; Olmedo, Vélez, José Cevallos; Guisamano, Fidel Martínez e JJ Cifuente (Ángel Ledesma). Técnico: Omar Asad

continua após a publicidade

EL NACIONAL: David Cabezas; Marco Montaño, Anthony Bedoya, Rommel Cabezas e Mejía; Olmedo, Vélez, José Cevallos; Guisamano, Fidel Martínez e JJ Cifuente (Ángel Ledesma). Técnico: Omar Asad