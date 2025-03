Pitaco do Guffo: a melhor defesa do Brasil

O segredo de uma equipe competitiva é o equilíbrio entre a capacidade ofensiva e a força defensiva. Geralmente, as pessoas têm seus olhares atraídos pela bola, e se valoriza mais aos jogadores que marcam gols do que aqueles que os impedem. Então, se Flamengo e Atlético-MG disputam para ser o melhor ataque do país, que time hoje tem a melhor defesa do Brasil?

Como todo começo de temporada, as equipes neste momento terminam mostrando suas evoluções e já se aponta quem pode ter um ano promissor e quem encontrará dificuldades. E dentro dos campeões estaduais dos principais campeonatos, o Galo de Cuca e o Mengão de Filipe Luís enchem os olhos das torcidas com a bola.

Sustentação é o segredo

Mas esta análise é para apontar o excelente trabalho de Roger Machado com o Internacional, principalmente na organização defensiva. Ou seja, como o Inter se defende e se transforma em uma equipe muito competitiva. Como o futebol é um esporte coletivo, não dá pra apresentar uma causa única desse sucesso. Mas algo é certo: o volante Fernando é o fiador desse sucesso.

Veja no vídeo abaixo, logo no começo do último GreNal, como a organização do Colorado começa com os jogadores da frente fazendo encaixes individuais para pressionar no campo do adversário a saída de bola. Essa pressão força ao Grêmio a acelerar sua transição ofensiva, e aí se nota mais a qualidade do time vermelho: como o Inter consegue sempre sustentar sua linha defensiva, mantendo uma média de 10 metros da referência que é feita por Fernando.

As estatísticas comprovam

Além dessa movimentação tática disciplinada e bem executada, o Inter tem duas estatísticas que, ao serem comparadas com as de Atlético e Flamengo, impressionam. Primeiro, o aproveitamento das pressões altas (no campo adversário), tipo a que está no vídeo daqui da coluna. Enquanto o Galo vence 48%, o Flamengo vence 61% das pressões altas. O Inter ganha 63% das pressões.

A outra e mais importante, é a média de probabilidade de gol das finalizações dos adversários: cada finalização que o Atlético sofre, tem média de 7% de probabilidade de gol. O Flamengo, 10%. E o Inter? Impressionantes 5% de probabilidade de gol na média de cada finalização sofrida. É ou não é a melhor defesa do Brasil?

Dados e video: SportsBase