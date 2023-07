Nesta segunda, Zverev se resumiu a dizer: "Da minha parte, eu rejeito completamente as acusações. Meus advogados cuidarão do caso. Não vou dizer mais nada", apontou o tenista ex-top 3 em palavras recolhidas pela agência DPA durante sua entrevista coletiva prévia à estreia no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha.