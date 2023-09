Ymanitu formará dupla com o tcheco Tomas Masaryk com o qual foi semifinalista do US Open e venceu três títulos na temporada com dois canecos em Bolton, na Inglaterra, e mais um em Busan, na Coreia do Sul. Ele ainda soma outras duas conquistas, uma na Áustria e outra na França.

"Poder jogar mais um Masters é muito importante e fruto do trabalho , dedicação principalmente dos apoiadores que possuo e da Confederação Brasileira de Tênis que acredita no meu potencial", vibrou o catarinense.