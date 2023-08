As cores do Brasíl estarão presentes mais uma vez no tênis em cadeira de rodas do US Open. Ymanitu Silva, da ADK Tennis, de Itajaí (SC), e Vitória Miranda garantiram classificação para quarto e último Grand Slam da temporada, respectivamente, nas categorias Quad e Júnior. O torneio acontece de 5 a 10 de setembro, em Nova York (EUA). A participação de ambos conta com o apoio da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).