Após o incidente, a organização do torneio postou uma mensagem via Facebook em que qualquer responsabilidade pela decisão foi atribuída à juíza e não a Toth. Além disso, nessa mensagem os chineses foram acusados ​​de manipular o vídeo que refletia o momento. Diante disso, a WTA tomou providências sobre o assunto e anunciou que investigará tanto os fatos quanto os comentários do torneio: "A WTA tem tolerância zero com o racismo em qualquer forma ou contexto. O lamentável incidente ocorrido ontem em o Grande Prêmio da Hungria e as postagens subsequentes estão sendo revisadas e serão abordadas”.