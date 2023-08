Wozniacki venceu o primeiro set bem duro, abriu 4 a 2 e saque no segundo, mas falhou com dupla-falta no 30 a 0 e tomou bombas de devolução. Ela teve dois match-points, a tcheca salvou um com ótimo ponto na rede e o segundo com erro no backhand de Wozniacki. O jogo foi ao tie-break. Caroline abriu 5 a 2 com dois saques, falhou em ambos, mas viu Kvitova dar uma dupla-falta e ela aproveitou na sequência.