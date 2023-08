"Agradecer a Flavia por ter compartilhado a quadra comigo, ela é uma guerreira, uma inspiração. Feliz de fazer parte um pouco da história dela no esporte, que é gigante. Parabéns às meninas, que jogaram demais. Ficamos atrás do placar o tempo inteiro, inclusive no super tie-break, e só no final conseguimos virar e sair com o título. Muito Feliz", agradeceu a natural de Mogi das Cruzes Julianna Martins, que vive seu melhor momento nesta temporada, aos 31 anos de idade e atualmente é a número 48 do mundo no ranking mundial.