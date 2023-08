Embalado nas quadras do Billie Jean King National Tennis Center, Stricker não se acanhou em jogar em uma das principais quadras do complexo e entrou em quadra sacando com consistência e tentando arriscar nas devoluções. O jogo foi bastante equilibrado, no primeiro set o suíço salvou ym setpoint quando sacava no 10º game, quebrou na sequência e saiu em vantagem.