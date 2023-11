Ajla Tomljanovic é a grande campeã do MundoTênis Open, o WTA de Florianópolis. Com vitória sobre a argentina Martina Taborda por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/5, a australiana conquistou seu primeiro título de WTA na carreira, em um torneio realizado no Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center, em Jurerê Internacional, no último domingo (26).