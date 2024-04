Thiago Wild salva 5 match-points e vira após Nardi se machucar em Bucareste

Thiago Wild ajuda rival com cadeira (Foto: Reprodução TennisTV)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 13:54 • Bucareste (RO)

Thiago Wild, número 67 do mundo, se classificou, nesta segunda-feira (15), para a fase oitavas de final do ATP 250 de Bucareste, na Romênia. O brasileiro salvou cinco match-points com 3/5 abaixo e viu o adversário Luca Nardi, 81º colocado, torcer o tornozelo esquerdo no game muito longo. O tenista tomou vantagem e conseguiu a virada no set decisivo marcando 6/3 6/7 (7/5) 7/6 (7/2) após 3h16min de duração na quadra central.

Wild começou melhor e dominou o primeiro set fechando por 6/3. O segundo foi igualado e saque a saque até o triunfo no detalhe para o italiano. Nardi manteve a confiança no terceiro, abriu 4 a 2, teve chance de quebrar novamente para sacar em 5 a 2.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O brasileiro lutou, confirmou e salvou cinco match-points em seu saque com 3/5. Então Nardi torceu o tornozelo esquerdo caindo na quadra. Thiago levou uma cadeira para o italiano atendido ali. Pouco depois o fisio conseguiu levá-lo a cadeira comum de atleta, onde pediu os três minutos e fez uma bota para o italiano.

(Foto: AL BELLO/ AFP)

Nardi voltou, mas visivelmente com dores, sacando fraco e sem se movimentar. Wild confirmou com facilidade, teve um 15/40 que acabou sendo salvo pelo rival, no entanto, o brasileiro conseguiu a quebra e virou para 6 a 5. Nardi ainda conseguiu confirmar seu saque, mas no tie-break o paranaense foi superior, dominou e fechou a partida por 7/6 (7/2).

Wild vai encarar o italiano Luciano Darderi, 64º colocado, ou o argentino Mariano Navone, 52º.

QUE SITUAÇÃO!



Thiago Wild salvou CINCO MATCH-POINTS e o adversário caiu na quadra e machucou o tornozelo. Wild levou uma cadeira para o adversário que aguarda atendimento no meio da quadra pic.twitter.com/pXB3hvRGzj — Site Tenis News (@tenisnewsbrasil) April 15, 2024