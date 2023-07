O paranaense somou pontos pelas quartas de final em Karlsruhe e semifinais em Braunschweig, dois challengers na Alemanha, e ganhou dez posições na tabela indo ao 121º lugar com 530 pontos. Thiago Monteiro perdeu 97 pontos por não defender título do challenger de Salzburgom na Áustria, e deixou o top 100 após mais de um ano caindo para o 122º posto exatamente um ponto abaixo de Wild, com 529. Monteiro perdeu 27 posições na tabela da ATP. O cearense era o melhor do país há cinco anos.