Wild foi soberano no primeiro set, abriu 3 a 0 com conforto, ampliou para 5 a 1, tomou uma quebra, mas quebrou em seguida para fechar por 6/2. No segundo a torcida empurrou Fognini que abriu 2 a 0, mas Wild empatou o jogo. No final o brasileiro salvou um 0/30 importante no 4/5 e levou ao tie-break onde abriu 5 a 1 e conduziu bem fechando no segundo match-point.