O destaque ficou por conta de Thiago Monteiro que saltou 24 posições e apareceu como o 126º somando o título do challenger de Campinas, sua primeira deste tipo de torneio no Brasil. Ele ganhou ao todo 80 pontos e ficou com 485. O cearense volta ao posto de número dois do país passando Felipe Meligeni que ganhou uma posição e foi ao 142º.