Thiago Monteiro é o Brasil na final do Campeonato Internacional de Tênis. Na manhã deste domingo, o atual 150º do ranking não tomou conhecimento do italiano Luciano Darderi, 166º do mundo, e avançou à decisão do Challenger de Campinas com uma vitória contundente por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 6/1.