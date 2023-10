Os três haviam chegado a Israel no sábado para disputarem o Israel Open, em Ramat Hasaron, quando ficaram sabendo do ataque do Hamas no local. A Confederação Brasileira de Tênis (CBT), o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e a Embaixada do Brasil em Israel ajudaram no regresso dos atletas do tênis em cadeira de rodas.