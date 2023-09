"Só para ficar claro, não há explicação sobre o que é o Performance Bye. O que quer dizer ? Tiramos os byes de ranking ? O ranking não é o sinal de performance ? Ano passado viemos de final na Europa e jogamos no Japão dois dias depois e não existia byes de performance. A questão é sempre a falta de comunicação. Isso será aplicado na semana que vem também em Pequim. Quatro byes de performance serão dados. A maioria das jogadoras já se classificaram para o WTA Finals então por qual razão precisariam jogar antes de Cancun . A razão é porque os torneios são mandatórios e multas são dadas para as jogadoras se não competirem neles. Jogadoras sempre sofrem consequências. Precisamos de transparência. Todas as jogadoras precisam entender o que está acontecendo. Parem de culpas as jogadoras por erros que vocês estão cometendo", disse Vukov que marcou a PTPA, o Profesional Tennis Players Association, a associação criada por Novak Djokovic para defender os atletas.