Considerada uma das principais partidas de primeira rodada do torneio australiano, Swiatek viu que Kenin entrou em quadra para alongar pontos e brigar por espaços para ser mais agressiva da linha de base. Com esta tática, quebrou o saque da número 1 do mundo no terceiro game, abriu 3/1, mas não conseguiu abrir margem. Ele teve a quebra devolvida no 6° game, após boa tática de devolução curta de Swiatek, que voltou a ser quebra pela persistência de Kenin no 9° game, mas devokveu a quebra na sequência de zero com a rival sacando para o set e salvou set point no 12° forçando o tie-break. Nele, muito firme com forehand, a polonesa teve o controle da disputa e abriu rapidamente 5-2).