"São Roque é uma Estância Turística famosa pelas suas belezas naturais, que além da natureza exuberante, possui diversos roteiros turísticos, excelentes opções de hospedagem, roteiros de compras e uma gastronomia espetacular. O Santa Areia está no início da famosa Rota do Vinho, um dos locais mais procurados por turistas do Estado de São Paulo, onde passam cerca de 30 mil pessoas todos os finais de semana. Queremos unir todas essas experiências de São Roque com a proposta do Santa Areia. O esporte, a excelente gastronomia, diversão e o lazer, tudo isso reunido em um só lugar", destacou Pablo Fernando, sócio do Santa Areia.