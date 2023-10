O histórico diante de Medvedev não poderia ser pior para o italiano com seis a zero no placar agregado. Se for campeão do ATP 500 de Pequim, Sinner vai erguer sua nona taça de campeão na carreira, isso aos 22 anos de idade. Montpellier (França) e o Masters 1000 do Canadá foram vencidos por Sinner neste ano de 2023.