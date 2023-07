Campeã do Austalian Open e semifinalista também em Roland Garros, Sabalenka reconhece que apesar do revés em Londres, vive o melhor ano de sua carreira: "É definitivamente um dos melhores anos da minha carreira até agora, ou seja, não posso reclamar dos meus resultados nesta temporada, para ser honesto. Quanto mais longe você vai, mais você quer, então essa derrota ainda é difícil para mim, é difícil se recuperar depois desse tipo de jogo. No US Open espero fazer melhor, se chegar às semifinais sei que vou me sair melhor do que nas duas últimas semifinais (risos)”.