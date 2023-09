O terceiro set foi marcado por nervosismo e oscilação das duas tenistas que tocaram quebras ente o 2º e 4º games, com a romena em vantagem com 4/1 e voltaram a trocar quebras oscilando muito entre o 7º e 10º games, tendo a romena sacado para o set no 9º game e fechando a vitória com quebra ao tabalha bem na devolução.