A cazaque aplicou sonoros 6/0 6/3 em apenas 1h13min de duração. Foi o oitavo jogo entre as duas e a terceira vitória de Rybakina, que ergue seu sexto título na carreira, o segundo na Austrália. Ela foi campeã em 2020 em Hobart e acaba com uma sequência de 15 vitórias de Sabalenka na Austrália. A bielorrussa foi campeã do Australian Open ano passado derrotando justamente Rybakina na decisão.