“Durante a temporada no saibro tive um nervo comprimido no nervo L5 (a quinta vértebra lombar da coluna), então não é muito bom. Eu sei que isso pode ser consertado e agora vou dedicar meu tempo a isso. Sinto que não consigo jogar no nível que quero, mesmo que esteja disposto a dar 100%. Não obtenho a mesma velocidade com o saque nem ganho esses pontos grátis com o saque", disse Holger Rune ao canal dinamarquês TV2.