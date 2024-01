Após abrir dois sets a zero (7/5 e 6/4), Rublev viu o brasileiro crescer na partida e igualar o marcador (3/6 e 4/6). No quinto e decisivo set, Rublev flertou com a quebra do saque de Wild em diversos momentos, incluindo quatro match points antes do tie-break. Essa gangorra de emoções fez com que Rublev demonstrasse irritação. Ele por diversas vezes gritou e desabafou consigo mesmo, além de olhares incrédulos para seu time.