Ambas as atletas atingiram a pontuação de 4674 após o título conquistado em cima das italianas Nicole Nobile e Flaminia Daina, oitava e nona do ranking, respectivamente. A dupla sul-americana fica bem próxima à italiana Giulia Gasparri, 3ª colocada, com 4634, que ocuapava a ponta do ranking até então.