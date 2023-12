O atleta terá um novo parceiro, o colombiano Nicolas Barrientos. Os dois jogarão juntos os torneios ATP 250 de Brisbane, que começa em 1º de janeiro. Na semana do dia 8 ele jogará em Adelaide ou em Auckland, na Nova Zelândia, e a partir do dia 14 o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano o qual foi campeão de duplas mistas ao lado de Luisa Stefani em 2023.