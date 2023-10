O atleta da equipe catarinense entrou de última hora ao lado de Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo, com o qual formará dupla pela primeira vez: "Foi de última hora, ele me chamou ontem. Será nossa primeira vez jogando juntos. Muito feliz com isso, é um cara que admiro bastante pela grande carreira que tem e pela pessoa que é, me dou muito bem. Estou bem feliz de jogar este torneio e ao lado dele", disse Matos que neste domingo foi superado nas quartas de final no ATP 250 de Astana, no Cazaquistão, ao lado do português Francisco Cabral. Eles perderam dos holandeses Robin Haase e Botic Van de Zandschulp por 6/1 6/4.