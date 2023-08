A seguir, às 11h30, será a vez Laura Pigossi, 144ª e cabeça 4, entrar em quadra para enfrentar a britânica Eden Silva, 372ª, em confronto inédito. A paulista, campeã do W60 de Feira de Santana, na semana passada, vem de seis vitórias seguidas e ganhou um dia de folga. “Foi bom ter um dia a mais para me recuperar, embora tenha treinado hoje para me adaptar ainda mais as condições. Estou tranquila e quero aproveitar ao máximo a oportunidade de jogar no Brasil”, afirmou ela.