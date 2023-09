O maior nome do Beach Tennis mundial da atualidade no feminino se chama Giulia Gasparri. A número 1 do mundo confirmou presença para a disputa do Super Tour - Sand Series de Valinhos (SP), considerado um dos Grand Slams do esporte, que será disputado no CT Lucas Sousa Na Quadra, entre os dias 11 e 15 de outubro. O evento é o último da série na temporada com premiação de US$ 50 mil e 600 pontos para cada dupla campeã no torneio profissional.