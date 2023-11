Em gerações diferentes, Teliana Pereira foi o grande destaque no duelo direto com a juvenil Nauhany Silva e a amadora Júlia Franco, finalizado por 6/1 6/0. "Fiquei impressionada com o evento, adorei conhecer a Nauhany, uma menina que está começando muito bem a carreira e foi muito elogiada pelo nível de tênis. Me vejo muito nela pela determinação, história e jeito de ser. Só posso agradecer a todos por este final de semana incrível", explica a pernambucana, ex-top 45 do mundo.