A Rússia também teve três números 1 do mundo: Daniil Medevdev com 16 semanas, Marat Safin, que disputou o posto com Guga no fim do ano 2000, por 9 semanas e Yevgeny Kafelnikov por 6 semanas. A Suécia também teve três líderes: Bjorn Borg com 109 semanas, Stefan Edberg com 72 e Mats Wilander com 20. Uma das nações inventoras do esporte, a Grã-Bretanha teve apenas um número 1, o escocês Andy Murray por 41 semanas. Outro país vinculado ao nascimento do esporte, a França nunca teve um número 1.