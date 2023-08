Isso para uma coisa. Novak, por outro lado, é um espécime absoluto. Que aos 36 anos ele foi capaz de ir lá e fazer isso... depois que o sol se pôs, as coisas mudaram. Tanto o sol quanto o calor o afetavam. Assim que as condições melhoraram um pouco, ele fez algumas pausas (risos). Ele encontrou uma maneira de ir aos vestiários e trocar de roupa. Não podemos ficar bravos com Nole por fazer a pergunta, precisamos direcionar tudo isso para o árbitro, que é o responsável por fazer cumprir as regras. Ele finalmente encontrou uma maneira de mudar isso, e é impressionante. Quanto a Carlitos, hoje já está uma hora e um quarto melhor do que antes no que toca a jogar em condições extremas e a gerir as cãibras. Contra Sinner demorou 2 horas e 20 para ter cãibra, contra Norrie ano passado, aqui, também 2 horas e 20; em Roland Garros, a mesma coisa... e aqui eles aparecem por volta de 3 horas e meia de jogo. É o mesmo problema, mas há uma melhora substancial."