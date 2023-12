"Não posso prever o que acontecerá no futuro, é por isso que sempre digo que provavelmente será meu último ano, mas não 100%. Obviamente, há uma grande chance percentual de que esta seja a última vez que competirei na Austrália, mas se estiver aqui no próximo ano, não me culpem por nada", disse graciosamente para alegria dos jornalistas presentes na sala. “Nunca se sabe como estarei daqui a seis meses, se meu corpo me permitirá desfrutar do tênis tanto quanto gostei nos últimos 20 anos, se serei competitivo... Com isso quero dizer me sentir competitivo o suficiente sair e jogar em quadra e sentir que posso enfrentar qualquer um, não no sentido estrito de vencer Grand Slams", disse ele.