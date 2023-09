O britânico, atual 41º e ex-número 1 do mundo também comparou com Roger Federer e Rafael Nadal: "Acho que o que ele conquistou no Aberto dos Estados Unidos, e também ao longo do ano, é algo incrível. Continuar fazendo o que faz fisicamente aos 36 anos é muito impressionante. A motivação e a energia para continuar vencendo e tendo um desempenho nesse nível são brilhantes. Acho que, de todos eles, do Roger (Federer), do Rafa (Nadal), todos tiveram carreiras longas, mas certamente nenhum deles, creio eu, jogou no nível que Novak está nesta fase de suas carreiras de forma consistente”, explicou o britânico que pediu mudanças na Copa Davis.