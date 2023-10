"Jogo complicado, Heide é um menino que vem jogando muito bem, fez final no torneio anterior. Infelizmente não conseguiu jogar a final por uma intoxicação. Acho que não recuperou a tempo fisicamente para jogar um jogo completo. Eu saí muito bem no início, consegui a quebra, peguei essa quebra no primeiro set. Acho que seria um jogo longo fisicamente falando, está úmido também, então infelizmente ele teve que se retirar, só desejo o melhor pra ele, vem em um ano fantástico e tem muita coisa pra conquistar", disse Monteiro, finalista em 2021 e que tem sete títulos challenger, ainda nenhum em solo brasileiro: "É sempre bom jogar no Brasil , em Campinas o público vem em peso, fico muito feliz com o apoio da galera. Sem dúvidas buscando quem sabe meu primeiro título em casa. Challenger grande esse ano, é importante aproveitar essas oportunidades e buscando evoluir a cada partida poiso nível está muito alto então preciso jogar meu melhor tênis pois o nível está muito alto", seguiu o brasileiro que vem de sua maior vitória na carreira na Copa Davis contra Holger Rune, quarto do ranking, na Dinamarca.