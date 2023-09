"Estou cansado dessas polêmicas incessantes e fúteis. Algumas pessoas parecem ficar entusiasmadas com ninharias. Fico irritado com aqueles que fazem julgamentos precipitados. Alguns podem pensar que porque sorrio e me divirto, não estou falando sério. Claro, minha visão pode ser diferente, mas sempre me esforço para seguir as orientações que me são dadas. Aos 37 anos, procuro aproveitar ao máximo cada momento. Quando fui convidado para participar da Laver Cup, fiquei honrado. Com a minha classificação atual, fora do top 100 nessa idade, até pensei que fosse brincadeira. Mas levo muito a sério essa oportunidade, pelo evento, pela minha equipe e principalmente por mim. Viajar para Vancouver e deixar minha família novamente não é a coisa mais fácil. Mas, apesar de tudo, continuo a exercer a minha profissão com paixão e sinceridade, como sempre fiz. E, sem ironia, devo admitir que sou muito bem remunerado para isso e que as condições são excepcionais. Eu sei, alguns vão dizer que não consegui nada, que sou um palhaço... Mas a verdade é que estou feliz e realizado. Quero dizer que a Laver Cup é um evento fantástico e pretendo aproveitar ao máximo o final de semana. Vamos Time Europa, vamos alcançar o Time Mundo!", disse Monfils.