No primeiro set, Melo e Peers quebraram logo no segundo game, abrindo em seguida 3/0. E, com mais um break, no sexto game, ampliaram a vantagem para fechar em 6/1. Já o segundo set não teve quebras, com a definição indo para o tie-break. Nele, o mineiro e o australiano impuseram seu jogo, marcando 7/6 (7-3) para vencer na estreia e seguir em Atlanta.