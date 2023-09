O russo ainda recordou a mesma história que contou na cerimônia de entrega do troféu do Australian Open esse ano: “Vou dizer novamente, porque é uma cidade diferente com pessoas diferentes. Quando nós nos conhecemos quando eu era, tipo, 500 e tanto do mundo. Ele [Djokovic] foi super gentil comigo. Ele me tratou como uma pessoa normal e eu pensei: ‘Nossa!”. Ele ainda faz isso. Nada mudou. 24 Grand Slams e tudo, nada mudou. Eu acho que isso é algo ótimo a se ter de dizer sobre uma pessoa.”