Esta foi a segunda vez da brasileira nas quartas de um Slam e melhor campanha no torneio. Ela fez semifinal em 2021 no US Open, onde machucou o joelho e ficou um ano parada. A dupla com Garcia vinha de sete vitórias seguidas com o título do WTA 500 de Berlim, na Alemanha.

"Uma pena hoje. Jogo duro. Derrota doída, pois tivemos chances, poderíamos ter finalizado melhor, aproveitado mais as oportunidades, sobretudo no primeiro set, com quebra acima. Mas, elas nos fizeram jogar todos os pontos, usaram bem a experiência. Saio muito chateada com a derrota, mas feliz com a temporada de grama. Título em Berlim, quartas em Wimbledon, não posso reclamar. Meu melhor resultado aqui e em Grand Slam desde o US Open de 2021. Ótima parceria com a Carol também. Aprendi bastante coisa com ela e ainda tenho bastante a melhorar, o que motiva. Considero ter feito uma boa campanha aqui", disse Luisa, patrocinada pela Fila e Faros Invest, embaixadora XP COB e que conta com os apoios da Liga Tênis 10 e Bolsa Atleta.