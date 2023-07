A dupla de Luisa e Garcia começou melhor, abrindo uma quebra e sustentando até o 4 a 2 quando as rivais empataram e venceram no detalhe no tie-break. No segundo set as rivais abriram 2 a 0, Luisa e Garcia devolveram a quebra, igualaram em 3 a 3, mas as adversárias quebraram e fecharam.