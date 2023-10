Luisa Stefani, número 10 do mundo, tem estreia marcada para a manhã desta segunda-feira (2) no WTA 1000 de Pequim, na China, torneio sobre o piso duro com premiação de US$ 8 milhões. Ela atua ao lado da carioca Ingrid Martins e as duas enfrentam a dupla da bielorrussa Yana Sizikova e da taiwanesa Latisha Chan, no último jogo da quadra 6, por volta das 6h (horário de Brasília).