"A gente sempre fala que a semi (final olímpica) escapou. A gente estava vencendo aquele jogo, mas fomos com tudo pelo bronze, quase não levamos, mas tudo deu certo da maneira que foi. Então, a gente estava com muita sede de buscar esse ouro no Pan e a Lau (Pigossi) conseguiu a vaga olímpica com ouro em simples. A gente se fala muito no ano e sempre que temos a oportunidade de competir pelo Brasil é uma energia diferente. Eu sinto minha postura em quadra e na semana. Aproveito muito da Lau, essa energia dela e foco que ela tem no objetivo e a gente consegue extrair melhor uma da outra em quadra e também fora dela. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu também", disse ela destacando a amizade fora de quadra entre as duas tenistas.