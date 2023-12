A paulistana terá alguns dias de adaptação para começar 2024 a partir do dia 1º de janeiro, no WTA 500 de Brisbane, na Austrália, ao lado da carioca Ingrid Martins. Já no dia 8 estará no WTA 500 de Adelaide e na sequência, no dia 14, no Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada. Nestes dois eventos ela formará parceria com a holandesa Demi Schuurs, ex-top 7 e atual 19ª colocada do ranking.