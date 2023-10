Feita pela marca especialista em leite, a linha Parmalat Whey Fit é a parceira do dia a dia saudável, com uma linha saborosa e com proteínas para ajudar nas necessidades diárias em diferentes momentos da vida. A linha tem a versão pronta para beber nos sabores chocolate, coco com batata doce e baunilha, com 15g de proteína, zero lactose, baixo em gorduras e com menor quantidade de carboidratos e calorias que as principais marcas do mercado. E tem a versão de suplementos em pó nos sabores morango e chocolate, com 21g de proteína, fonte de vitaminas C, D, E, B6 e B12 com 4,6g de aminoácidos BCAA e versatilidade para beber com água, leite ou preparar receitas.