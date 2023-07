Luisa Stefani, 14ª colocada do ranking mundial, definiu, nesta segunda-feira (24), seu calendário para os torneios no verão da América do Norte, a partir de agosto. A tenista, que fez quartas de final em Wimbledon, disputará o WTA 1000 de Montreal, no Canadá, a partir do dia 7 de agosto, ao lado da número 1 do mundo, a tcheca Katerina Siniakova. Em seguida, jogará o WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, a partir do dia 14, e o US Open, em Nova York, com início no dia 28, estes dois ainda sem parceira definida.