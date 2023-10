Ela perdia o jogo por 5 a 3 no terceiro set e com muita garra foi buscar a vitória. Chegou a fica a dois pontos da derrota no 5/6 e saque com 40 iguais por duas vezes e começou abaixo no tie-break em 2 a 0. Abriu 6 a 3 com três match-points e fechou com ponto na rede, se jogando no chão e dando um abraço caloroso na própria Stefani após o triunfo.